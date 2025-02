Fitness, salute e produttività al polso: Redmi Watch 5 con monitoraggio della salute (-9%)

Gli smartwatch sono diventati strumenti essenziali per chi desidera monitorare la propria salute, rimanere connesso e gestire notifiche e chiamate direttamente dal polso. Il nuovo Xiaomi Redmi Watch 5 è una delle opzioni più interessanti in questa fascia di prezzo, grazie a un display AMOLED da 2.07", chiamate Bluetooth e una super autonomia fino a 24 giorni. Su Amazon costa solo 99,99€, con il 9% di sconto, un'ottima occasione per chi cerca un wearable completo e performante.

Redmi Watch 5: il nuovo smartwatch in offerta su Amazon con il 9% di sconto

Uno dei punti di forza di questo Redmi Watch 5 è il display AMOLED da 2.07", tra i più grandi della sua categoria. Questo permette di avere icone, testi e grafici più chiari, migliorando l'esperienza d'uso, sia per la navigazione tra i menu che per la lettura delle notifiche. Inoltre, il supporto all’Always-On Display consente di tenere sotto controllo l'ora e le informazioni essenziali senza bisogno di attivare lo schermo ogni volta.

Il microfono e l’altoparlante integrati permettono di effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth, evitando di dover estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa. Perfetto per chi è sempre in movimento e vuole rispondere rapidamente a una chiamata senza interrompere un’attività.

Il Redmi Watch 5 è dotato di monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, controllo dell’ossigenazione del sangue (SpO2) e analisi del sonno avanzata. Grazie al sistema di localizzazione GNSS integrato, offre tracciamenti precisi per la corsa, il ciclismo e altre attività all’aperto, senza bisogno dello smartphone. Se ami il nuoto o vuoi uno smartwatch resistente a schizzi e immersioni, questo modello è certificato 5ATM, quindi adatto anche per la piscina.

La batteria è un altro dei suoi punti di forza: fino a 24 giorni di autonomia in modalità risparmio energetico e fino a 10 giorni con un utilizzo intenso, senza la necessità di continue ricariche.

Redmi Watch 5 è disponibile su Amazon a soli 99,99€ grazie allo sconto del 9%, un prezzo eccellente per uno smartwatch con queste caratteristiche.