Film, serie e sport con immagini straordinarie con la smart TV Samsung Crystal UHD 4K 55'', approfitta ora del 6% di sconto

La smart TV Samsung che ti suggeriamo di comprare oggi è semplicemente unica; ci riferiamo al modello UE55CU7090UXZT che vanta caratteristiche uniche nel suo genere. Parliamo di un monitor 4K Crystal UHD da 55 pollici, perfetto per chi cerca qualità d'immagine senza eguali, con un look and feel da cinema, un design elegante e funzionalità smart. Vanta il Crystal Processor 4K, la tecnologia Q-Symphony e l’OTS Lite, e pensa che adesso su Amazon è in offerta con il 6% di sconto, scendendo a 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta di un prezzo competitivo per un televisore di ultima generazione.

Qualità d’immagine 4K con Crystal Processor per la smart TV di Samsung da 55”

Grazie al Crystal Processor 4K, la TV ottimizza immagini e colori, migliorando nitidezza e contrasto in tempo reale. Il pannello UHD Crystal Display offre una gamma cromatica più ricca, perfetta per i contenuti più dettagliati e realistici.

La tecnologia Q-Symphony permette alla TV di sincronizzare il suono con le soundbar Samsung compatibili, offrendo un’esperienza audio più avvolgente. Inoltre, il sistema OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) invece, serve per adattare il sound in base al movimento delle immagini, migliorando il coinvolgimento nei film e nelle serie TV.

Grazie al sistema Smart TV Samsung, avrai quindi accesso a tutte le principali app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Non manca la compatibilità con gli assistenti virtuali più famosi: Alexa, Google Assistant e Bixby così potrai controllare la TV anche tramite comandi vocali senza mai dover premere un pulsante.

Il design Slim Look rende questa TV elegante e perfetta per ogni ambiente. Dotata di sintonizzatore DVB-T2, è già pronta per il digitale terrestre di ultima generazione, senza bisogno di decoder esterni.

In definitiva, la smart TV 4K di Samsung è completa e potente, perfetta per chi vuole un’esperienza visiva di qualità con funzioni smart avanzate e un design moderno. Grazie allo sconto del 6% su Amazon, oggi è disponibile a 399,00€, spese di spedizione comprese. C’è anche la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.