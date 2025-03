Fai scorta di batterie: una confezione da 6 batterie AA ricaricabili Amazon Basics è in offerta ad un SUPER PREZZO

Quante volte, in casa, ci si trova ad avere a che fare con batterie scariche e, allo stesso tempo, le batterie in casa non bastano mai. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto in formato mega del 36% sul set da 4 batterie AA ad alta capacità che vengono vendute al costo totale e finale d'acquisto di 6,81€. Approfittane subito, prima che scada la promo!

4 batterie ad un super prezzo su Amazon: maxi promo con sconto del 36%

Batterie ricaricabili AA, ad alta capacità ideali per l’uso professionale o quotidiano, una confezione da 4 da 2.400mAh. Si tratta di batterie a lunga autonomia: autoscarica graduale e mantiene il 70% dell’energia per 6 mesi e il 50% per 12 mesi.

Si tratta di batterie pre-caricate e pronte all'uso: anche dopo 3 anni possono essere ricaricate completamente, fino al 100% della capacità; possono essere ricaricate centinaia di volte, con una perdita minima di potenza o di capacità.

Spedite in confezione certificata, di facile apertura e, tra le altre cose, sono riciclabili. Quando la carica non regge più, le batterie possono essere riciclate. Siamo sempre alla ricerca di nuove batterie e pile e in questo caso, la promozione realizzata e messa in atto da Amazon, è molto allettante e interessante considerando la media dei costi e di questa tipologia di prodotto.

Inoltre, a garantire ulteriore qualità e affidabilità entra in gioco il marchio Amazon Basics che prevede una linea di prodotti, una vasta di gamma di dispositivi tutti targati dall'azienda con a capo Jeff Bezos. Con le spese di spedizione pari a 0 queste batterie non possono mancare nel tuo carrello d'acquisti.

