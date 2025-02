Epilazione professionale a casa: scopri l'epilatore a luce pulsata 3-in-1 per una pelle liscia a lungo in DOPPIO SCONTO

Siete alla ricerca di un epilatore che senza alcuno sforzo renda la vostra pelle estremamente liscia e per tanto tempo? Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto doppio proprio sull'epilatore a luce pulsata 3 in 1: 15% al quale si va a sommare un ulteriore 10% tramite lo sfruttamento di un coupon direttamente nella pagina prodotto per un costo totale e finale d'acquisto di 61,19€. Approfittane subito e inseriscilo nel tuo carrello!

Epilatore 3 in 1: ecco tutte le caratteristiche di questo prodotto

Questo epilatore contiene non solo la funzione di epilazione di base, ma anche due funzioni aggiuntive potenziate. Con questo unico dispositivo, potrete completare le vostre esigenze di base per la cura della pelle senza dovervi recare in un costoso salone facendolo con professionalità direttamente a casa.

Il depilatore utilizza la tecnologia IPL professionale e potenzia le onde luminose a 600NM-1200NM. È specificamente progettato per colpire la radice del pelo, bloccandone il ciclo di crescita e prevenendo efficacemente i danni alla pelle. Risulta essere, dunque, molto funzionale, efficace e anche sicuro nel suo utilizzo.

Contiene e dispone di 9 livelli di energia, che possono essere regolati in base all'obiettivo di depilazione, alle diverse parti del corpo, ecc... Il livello massimo di energia raggiunge i 18J, rendendo la depilazione più efficace.

Se non volete premere il pulsante ogni volta che lampeggia, potete tenere premuto a lungo il pulsante del flash per impostare il dispositivo in modalità automatica. L'epilatore ha 999.900 flash, sufficienti tantissimo tempo. Infine, l'aspetto elegante dell'epilatore ed ergonomico si adatta alla mano per una presa confortevole. Doppio sconto e spese di spedizione gratuite: un'offerta irrinunciabile.

