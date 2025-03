Dì addio alle macchie ostinate: Bissell SpotClean Pet Pro ideale per per tappeti, divani e per chi ha animali, SUPER SCONTO

Se in casa hai un amico a 4 zampe ma a volte perdi la pazienza nel tentare di pulire e/o rimuovere ogni singolo pelo sei nel posto giusti. Questo prodotto funziona perfettamente non solo con i peli degli animali ma anche con lo sporco più ostinato: il Bissel SpotClea Pet Pro, ovvero un lavatappeti, viene messo oggi su Amazon in offerta con uno sconto del 35% per un prezzo totale e finale di 169,99€. Utilissimo anche per divani, moquette e poltrone, approfittane ora e aggiungilo al carrello!

Perfetto per ogni superficie: le caratteristiche di questo dispositivo

SpotClean Pet Pro è un pulitore professionale per macchie con motore da 750 W e un livello di rumore di 82 dB. Ideale per la rimozione efficace dello sporco in casa e anche come aspirapolvere per le auto. Il tubo integrato da 1,5 metri combina una forte potenza di aspirazione, azione della spazzola e formule detergenti per rimuovere lo sporco incrostato e le macchie degli animali domestici. I serbatoi dell'acqua rimovibili sono anche facili da riempire e svuotare.

Il sistema a due serbatoi consente la pulizia con acqua pulita e lo stoccaggio separato di sporco e polvere. Spruzza, strofina e aspira lo sporco degli animali domestici e lo conserva in un serbatoio separato per un facile svuotamento. Si tratta, dunque, di un prodotto molto versatile e che ti supporterà nella pulizia dello sporco più ostinato e più difficile da rimuovere, oltre a supportarti anche nella rimozione dei peli del tuo animale domestico. Con le spese di spedizione pari a 0, questa promozione attiva in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, risulta essere davvero molto allettante e interessante.

Oggi su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 35% il pulitore per divani, tappeti, moquette e non solo per un prezzo totale e finale di 169,99€. Acquistalo subito in super promo!