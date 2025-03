Dì addio alle giornate torride con questa macchina da ghiaccio: cubetti pronti in soli 6 minuti e costa solo 86,99 euro

Le bibite fresche fanno parte delle tue giornate più calde? La primavera è ormai alle porte e le temperature continueranno ad aumentare in vista dell'estate e avere a disposizione una macchina per ghiaccio in casa è certamente un vantaggio da non sottovalutare.

Oggi segnaliamo una speciale offerta a tempo limitato messa a disposizione degli utenti dal colosso dell'e-commerce Amazon. La macchina da ghiaccio con capacità di 12 kg, con dimensioni compatte e un peso di soli 6,3 kg costa solamente 86,99 euro anziché 99,99.

Macchina da ghiaccio: preparazione in soli 6 minuti

Il ghiaccio in cubetti esattamente come quello presente nei bar puoi ormai averlo direttamente a casa tua grazie alla macchina da ghiaccio del marchio Euhomy. Una soluzione pensata per rispondere alle esigenze degli utenti rendendola perfetta per ogni occasione. Non a caso, infatti, le dimensioni del tutto compatte consentono di posizionare la macchina in qualsiasi posto della cucina senza nessun ingombro eccessivo.

Inoltre, parliamo di un prodotto in grado di creare 9 cubetti di ghiaccio in soli 6 minuti. Nello specifico, grazie alla presenza di un serbatoio d'acqua da 1,2 litri e un compressore potente, questa macchina per il ghiaccio consente di creare fino a 12 kg di ghiaccio in solo 24 ore.

A rendere speciale la progettazione di questa macchina da ghiaccio, anche la presenza di un sistema autopulente. Tramite il pulsante di accensione/spegnimento, infatti, può essere avviato un programma di auto pulizia della durata di 30 minuti. Un programma che evita dunque che l'utente debba procedere manualmente con la pulizia.

Non dimenticare che stiamo parlando di un prodotto del tutto innovativo che può essere utilizzato in molte occasioni e, soprattutto durante le feste con gli amici. Approfitta subito dell'offerta a tempo limitato messa a disposizione da Amazon. Oggi costa solamente 86,99 euro anziché 99,99 grazie a uno sconto del 13%.