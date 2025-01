Design elegante e funzionalità smart: Blackview WAVE 8, perfetto per ogni occasione, ora con il 5% di sconto

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; Blackview WAVE 8 è uno smartphone Android potentissimo che viene venduto però ad un costo veramente irrisorio. È ideale per chi vuole un nuovo telefono con cui navigare in rete, chattare con i propri amici e parenti tramite WhatsApp, Telegram e per chi vuole vedere video e foto su TikTok, Instagram e Facebook.

Con 12 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (ulteriormente espandibile fino a 2TB con la microSD), ha uno schermo fluido da 90Hz e una batteria da 5000mAh, risulta perfetto per ogni esigenza e necessità. Lo trovi su Amazon a soli 89,99 euro, grazie a uno sconto del 5%. È un’offerta a tempo limitato, quindi affrettati, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Blackview WAVE 8: il best buy del giorno su Amazon

Grazie al sistema operativo Android 14 e al processore octa-core allocato sotto la scocca, il WAVE 8 garantisce un’esperienza fluida e sempre veloce, priva di lag, ideale per gestire più app in multitasking, ma anche per il gaming. La RAM da 12 GB, combinata con i 128 GB di memoria interna serve per assicurare al telefono prestazioni al top e tanto spazio di archiviazione.

Il display HD+ da 6.56 pollici con frequenza di aggiornamento 90Hz offre immagini nitide e colori vibranti. È perfetto per guardare in streaming multimediali, per giocare o per navigare in rete.

Con una fotocamera principale da 13 Megapixel e una frontale da 8 MP, il WAVE 8 riesce a realizzare immagini di qualità e selfie nitidi anche in condizioni di bassa luminosità. La batteria da 5000mAh invece, assicura un’autonomia eccellente; c’è poi la ricarica da 10W così potrai tornare operativo in pochissimi minuti.

Infine, sappi che è dotato del supporto al Dual SIM 4G, il telefono presenta anche il jack audio da 3.5mm, e ha una porta USB Type-C e un sensore di impronte digitali posto sotto il display. In confezione troverai gratuitamente una cover per la protezione del terminale.

Ora in offerta a soli 89,99 euro, con uno sconto del 5%, è un’opzione eccellente per chi desidera uno smartphone completo e affidabile senza spendere una fortuna. L’offerta è a tempo limitato, quindi affrettati se sei interessato all’acquisto.