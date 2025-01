Dai vita alle tue creazioni culinarie con l'impastatrice Electrolux Create 5: potenza e versatilità in un unico elettrodomestico

L’Electrolux E5KM1-4BPT, L’impastatrice planetaria di Electrolux (nello specifico, il modello E5KM1-4BPT) è un elettrodomestico unico che non può mancare assolutamente nella tua cucina; è disponibile su Amazon al prezzo di 149,99 euro, grazie a un incredibile sconto del 53% sul valore di listino.

Con un motore potente, materiali di alta qualità e un design elegante, è lo strumento ideale per chi ama cucinare e sperimentare preparando piatti unici e sfiziosi per i propri cari.

Impastatrice planetaria di Electrolux: indispensabile e costa pochissimo

Con un motore da 1200W, l’impastatrice Create 5 di Electrolux offre la forza necessaria per gestire impasti densi e preparazioni complesse. Pane, pizza, dolci o creme: questa planetaria lavora con facilità ogni tipo di ingrediente, garantendo risultati perfetti.

Le 6 impostazioni di velocità consentono di regolare la potenza in base alle esigenze, dalla miscelazione leggera alla lavorazione intensiva. La funzione di avvio graduale evita schizzi, mantenendo la tua cucina sempre pulita.

La struttura in alluminio pressofuso garantisce robustezza e stabilità durante l’uso, rendendo questa planetaria un investimento duraturo. Inoltre, il design compatto (330x245x380 mm) permette di inserirla facilmente in qualsiasi spazio all’interno della cucina.

La ciotola in acciaio inox è ideale per grandi quantità di ingredienti, perfetta per preparazioni familiari o per ospiti. Non di meno, viene fornita con accessori essenziali, tra cui frusta, gancio impastatore e sbattitore, per soddisfare ogni esigenza culinaria. Ha un design elegante che la rende non solo funzionale, ma anche un complemento d’arredo raffinato per la tua casa.

Non di meno, l’impastatrice è dotata di piedini antiscivolo per una maggiore stabilità e un sistema di sicurezza che blocca il funzionamento in caso di montaggio non corretto. Gli accessori sono facili da montare e rimontare, ma anche da lavare.

A soli 149,99 euro, con uno sconto di oltre il 50%, questa planetaria gode di un rapporto qualità-prezzo veramente straordinario; non lasciartela sfuggire.