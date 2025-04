Cottura perfetta senza sforzi: il termometro INKBIRD si connette via app e fa tutto da solo, COUPON ATTIVO

Sei alla ricerca di un dispositivo che ti supporti nella cottura della carne e che ti offra un controllo totale delle tue pietanze? Oggi, su Amazon, è disponibile un coupon dal valore di 60€ sul termometro smart per misurare la temperatura della carne con app integrata: prezzo finale di 139,99€ nella confezione da 4 sonde. Fanne scorta e sfrutta il coupon!

Grigliate smart e senza stress: il termometro INKBIRD ti avvisa quando è tutto pronto

Questo è il primo termometro per barbecue dotato di WiFi a 2,4 GHz, Bluetooth 5.4 e funzionamento offline locale. In modalità WiFi, puoi controllare e monitorare da remoto il processo di cottura sul tuo smartphone. In modalità Bluetooth, puoi rilassarti in soggiorno mentre la grigliatura è in corso e ricevere una notifica sul tuo smartphone quando la grigliatura è completa.

E in modalità locale, puoi goderti appieno la festa del barbecue con la tua famiglia e i tuoi amici! Questo termometro ha 4 sonde wireless in acciaio inossidabile per uso alimentare. Attraverso lo schermo LCD ad alta definizione a vista completo sulla base, puoi vedere chiaramente la temperatura del cibo di ogni sonda durante la cottura.

Puoi assorbire la base sulla griglia o su qualsiasi superficie metallica, evitando la fonte di fuoco, per una migliore visione e una più facile conservazione. Ogni sonda ha due sensori precisi, per rilevare contemporaneamente la temperatura interna del cibo e la temperatura dell'ambiente di cottura e ogni sonda può essere caricata completamente in soli 25 minuti e continuerà a funzionare per ben 25 ore dopo una carica completa.

Oggi, su Amazon, è disponibile un coupon dal valore di 60€ sul termometro smart per misurare la temperatura della carne con app integrata: prezzo finale di 139,99€ nella confezione da 4 sonde. Fanne scorta e sfrutta il coupon!