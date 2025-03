Con questo kit puoi avere una diagnostica IMMEDIATA della tua auto (40% di sconto Amazon)

XTOOL AD20 Pro OBD2 è uno strumento che si collega direttamente alla tua auto e che ti permette di avere una diagnostica immediata dello stato della vettura, rivelando eventuali problemi e la natura di alcuni codici d'errore. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con un fantastico 40% di sconto attivando il coupon che trovi in pagina: questo ti permetterà di pagarlo soltanto 35,99 euro invece di 59,99 e con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa in un giorno.

Diagnosi auto completa e wireless sempre a portata di mano

Questo strumento è compatibile con iPhone e smartphone Android e si collega velocemente via bluetooth per eseguire una diagnosi completa del veicolo direttamente dal telefono.

Compatibile con un'ampia gamma di auto, funziona con un'interfaccia in italiano che ti permette di leggere con chiarezza ogni dettaglio. L'app dedicata "Advancer AD20" da scaricare sul tuo smartphone ti darà tante funzionalità avanzate, come la scansione dei sistemi di bordo, il controllo della spia motore e il reset dell’olio.

Oltre alla lettura e cancellazione dei codici di errore, questo strumento monitora in tempo reale i parametri del motore, tra cui tensione, giri al minuto, temperatura e consumo di carburante, inviandoti avvisi automatici sul telefono in caso di problemi. Perfetto da usare in officina, ma utile anche per appassionati fai-da-te, che vogliono tenere sotto controllo e di persona lo stato della propria auto.

Un investimento intelligente e che costa poco con cui avere il potere di essere sempre consapevole delle condizioni della propria vettura, rilevando in anticipo eventuali problematiche con rispettivi codici di errore e avere una diagnosi pronta subito da presentare al tuo specialista.