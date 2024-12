Compatto, potente e ora scontato del 17%: il microonde Beko che rivoluziona la tua cucina

Se stai cercando un nuovo forno a microonde per la tua abitazione - o, perché no, anche per il tuo ufficio - compatto e versatile, oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato. Questa è l’occasione ideale per portarsi a casa il prodotto di Beko, nello specifico, il modello MGC20130BFB, dotato di grill e di una capacità di 20 litri. Lo trovi su Amazon al prezzo scontato di 99,99€ scontato del 17% sul costo di listino.

Perché scegliere il microonde Beko

Il forno a microonde Beko è un prodotto semplicemente fantastico; vanta funzionalità uniche nel suo genere e ha un design compatto, ed è perfetto per le cucine moderne. La capacità di 20 litri lo rende ideale per famiglie o per single che desiderano uno strumento versatile che non occupa troppo spazio. Grazie alla potenza di 700 W per la modalità microonde e 1000 W per il grill, garantisce una cottura uniforme e permette di dorare e gratinare i cibi che più ti piacciono.

La tecnologia con 10 livelli di potenza invece, serve per preparare ogni tipo di alimento, dai surgelati alle pietanze fresche. Inoltre, grazie al timer digitale, programmabile fino a 95 minuti, avrai sempre un controllo preciso sulla cottura.

Con dimensioni compatte (45,2 cm di larghezza, 26,2 cm di altezza e 32,5 cm di profondità) potrà essere posizionato su un piano di lavoro o in un mobile senza alcun ingombro.

Il piatto girevole da 245 mm, combinato con la porta ad apertura laterale, assicura un’esperienza d’uso semplice e intuitiva. In poche parole, è l’elettrodomestico perfetto per chi è alla ricerca di un gadget efficiente senza rinunciare però, allo stile.

Oltre a scaldare e cucinare, il grill integrato amplia le possibilità di utilizzo. Si possono preparare piatti gratinati o cuocere carne e pesce mantenendo una croccantezza esterna. La funzione di scongelamento rapido invece, aiuta a risparmiare tempo. Ha dei comandi semplici e intuitivi così diventerà accessibile anche ai meno esperti.

Al prezzo di 99,99€, il Beko MGC20130BFB si presenta come una delle offerte più interessanti del momento. Lo sconto del 17% lo rende particolarmente conveniente rispetto ad altri modelli della stessa fascia. Inoltre, la spedizione è inclusa nel costo del prodotto.