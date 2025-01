Cinema in salotto con la soundbar LG da 300W a prezzo budget su Amazon

Con la soundbar LG SQC2 guardare film e serie TV, o giocare ai videogiochi, sarà un'esperienza completamente diversa, pari a quella del cinema. Questa magnifica soundbar con audio potente da 2.1 canali e 300W è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 109 euro: le scorte rimaste sono pochissime, quindi ti suggeriamo di completare l'ordine il prima possibile.

Soundbar LG SQC2: audio potente per un effetto cinema

La soundbar LG SQC2, come anticipato in apertura, è dotata di ben 300 watt di potenza distribuiti su 2.1 canali e un subwoofer wireless a completare l'esperienza sonora con bassi profondi e corposi: ogni contenuto sarà esaltato come mai avevi sentito prima, che si tratti di film, serie TV, canzoni o dei tuoi videogiochi preferiti.

Il subwoofer wireless è in effetti il segreto di questo prodotto perché è ciò che fa la differenza per rendere il suono emesso dalla soundbar più ricco e dinamico, perfetto per un effetto travolgente e di livello cinematografico, ideale per chi vuole sentirsi al centro dell'azione proprio come in sala.

Una soundbar che presenta anche una versatilità di connessione niente male: hai prima di tutto il bluetooth integrato con cui connettere, ad esempio, il tuo smartphone, tablet o PC e ascoltare la tua musica preferita senza fili anche se il televisore è spento. Poi, potrai contare su un ingresso ottico, una porta USB e un ingresso AUX da 3,5mm: abbastanza insomma per collegare ogni dispositivo che desideri.

La soundbar misura 95 cm di larghezza ed è adatta, in particolare, per TV dai 43 pollici in salire: migliora il suono, prima di tutto, ma anche l'estetica dei tuoi spazi con un aspetto elegante e ricercato.

Approfitta dello sconto Amazon e acquista la magnifica soundbar LG SQC2 al prezzo budget di soli 109 euro: potrai finalmente ascoltare ogni dettaglio come se fossi al cinema e cambiare per sempre l'esperienza audiovisiva in salotto.