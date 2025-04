Basta pasta confezionata: con Philips Serie 7000 fai tutto tu (e risparmi quasi la metà)

Chi ama la pasta fatta in casa e vuole un alleato pratico e veloce in cucina può puntare sulla Philips Serie 7000, macchina per la pasta avanzata con tecnologia ProExtrude e pesatura automatica degli ingredienti. In questi giorni è protagonista su Amazon di un’offerta da non perdere: la paghi 196,99€, con un generoso sconto del 44%, spedizione inclusa.

Philips Serie 7000: la macchina per la pasta in sconto su Amazon a 196,99€

Questa macchina si distingue per le sue prestazioni pensate per semplificare e velocizzare ogni fase della preparazione. Basta inserire farina e liquidi, e la Philips Serie 7000 fa tutto in autonomia: impasta, dosa, estrude e taglia. Il merito è del sistema ProExtrude, che utilizza una vite di estrusione in metallo e una camera di miscelazione ottimizzata, garantendo un impasto uniforme e una pasta dalla consistenza perfetta. Inoltre, grazie alla pesatura automatica, non serve bilancia: la macchina calcola da sola la quantità esatta di liquidi da aggiungere, in base alla farina utilizzata.

In dotazione ci sono otto trafile, che permettono di realizzare diversi formati, tra cui spaghetti, penne, fettuccine e lasagne. Un kit completo per soddisfare ogni gusto e per variare la dieta con pasta fresca ogni volta diversa. La macchina è in grado di produrre fino a otto porzioni in un’unica sessione, ideale anche per famiglie numerose o per chi ama cucinare in anticipo.

Nonostante la sua potenza, Philips Serie 7000 è progettata per essere facile da pulire. Tutti i componenti removibili sono lavabili, e il design è pensato per ridurre al minimo i residui. Anche l’utilizzo è intuitivo, con un’interfaccia semplice e funzionale, adatta anche ai meno esperti.

Grazie all’offerta attiva su Amazon, puoi portare a casa questo modello a 196,99€, con IVA e spedizione incluse, risparmiando il 44% rispetto al prezzo di listino. Una macchina per la pasta di fascia alta, pensata per chi vuole unire la tradizione del fatto in casa con l’innovazione della cucina smart.