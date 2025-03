Audio potente e avvolgente con la soundbar di Samsung oggi in offerta a meno di 140€

La Samsung HW-S50B/ZF, con i suoi 5 canali e 140W di potenza, è una soundbar che sprigiona un suono chiaro e bilanciato, perfetto dunque per migliorare l'audio del televisore e quindi assicurare un'esperienza immersiva. Tra le feature supportate ci sono la tecnologia Audio 3D Wireless permette di ottenere un effetto surround coinvolgente, e la Music Mode, che ottimizza la riproduzione dei brani musicali, di qualsiasi genere. Tutto questo a meno di 139 euro (compresa spedizione), ma solo perché in questo momento su Amazon è attivo uno sconto del 16%.

La qualità audio incontra il design: la soundbar Samsung ha tutto quello che serve

Il principale scopo della soundbar di Samsung è di migliorare la resa sonora del televisore. Grazie alla configurazione a 5 canali e alle tecnologie Dolby 5.1 e DTS Virtual:X, il suono risulta più dettagliato e avvolgente rispetto agli altoparlanti integrati nei televisori, per quanto di qualità possano essere. Il miglioramento riguarda anche i dialoghi (Adaptive Sound Lite), che diventano più chiari e distinti, e gli effetti sonori, distribuiti in modo omogeneo nello spazio, dando vita a qualcosa di molto simile ad una esperienza cinematografica.

Una caratteristica di spicco di questo accessorio è la tecnologia Audio 3D Wireless, che consente di ottenere un effetto tridimensionale senza dover installare diffusori aggiuntivi. In pratica, anche senza un impianto home theater completo, è possibile godere di un audio davvero coinvolgente.

Per gli amanti della musica, la Music Mode è una vera chicca: che si tratti di ascoltare un concerto live, un album in streaming o una playlist personalizzata, la soundbar ottimizza in automatico i contenuti riprodotti e riesce a valorizzare ogni genere musicale con una resa dettagliata ma equilibrata.

In termini di connettività, le soluzioni non mancano. Con il Bluetooth è possibile collegare la soundbar al televisore senza bisogno di cavi ingombranti, garantendo un setup ordinato e pulito. Ma, ancora tramite Bluetooth, è possibile riprodurre musica direttamente da smartphone, tablet e notebook, così da creare sempre l'atmosfera giusta (per una festa, ad esempio) senza dover accendere il televisore. In alternativa, si può sfruttare il protocollo HDMI ARC, ovvero una connessione cablata che garantisce una certa qualità e fedeltà.

Dal punto di vista estetico, la Samsung HW-S50B/ZF fa suo un design minimalista ed elegante. Caratteristica che permette di posizionarla in ogni stanza, senza il rischio di rovinare lo stile dell'arredamento. Approfitta dell’offerta e acquista la soundbar Samsung a 139 euro.