Archivia i tuoi dati in sicurezza con l’HDD esterno di Seagate, impermeabile e anti-urto

Seagate LaCie Rugged è l’hard disk esterno ideale per chi cerca prestazioni elevate e protezione in qualsiasi ambiente. Gode di un design resistente a urti e cadute, ha una capacità di 2TB e vanta la connessione USB-C; di fatto, è perfetto per archiviare file importanti in mobilità senza la minima preoccupazione. Lo puoi comprare su Amazon a soli 130,12 euro, con uno sconto del 16%; questa è un’offerta imperdibile per i professionisti che lavorano sempre in movimento.

HDD esterno di Seagate LaCie Rugged: il Must Have per i videomaker

Questo è un prodotto pensato per durare a lungo; il LaCie Rugged è resistente a cadute, urti e acqua, così ti garantirà sempre la massima protezione dei tuoi dati anche in condizioni difficili. È la scelta ideale per chi lavora in mobilità o in ambienti poco favorevoli, ma è il anche il “Must Have” per i videomaker e i fotografi.

Con una capacità di 2TB, offre spazio sufficiente per archiviare documenti, foto, video e progetti di grandi dimensioni. La connessione USB-C invece, garantisce trasferimenti rapidi e senza ritardi o spiacevoli inconvenienti; questo HDD è infatti perfetto per il backup e il trasferimento di file pesanti.

È compatibile con Mac, PC Windows e non solo; molti creativi lo usano anche con tablet Samsung o con iPad Pro di Apple. Si integra facilmente con la tua configurazione attuale grazie al design plug-and-play che, fra le altre cose, ne semplifica l’utilizzo, così potrai iniziare a lavorare subito.

Inclusi nel prezzo, ci sono 3 anni di Rescue Services che offrono un servizio di recupero dati in caso di necessità, garantendoti ulteriore tranquillità per i tuoi file più preziosi.

Ora in promozione su Amazon a 130,12 euro, grazie a uno sconto del 16%, l’HDD esterno LaCie Rugged è un gadget indispensabile che non puoi lasciarti sfuggire. Corri a prenderlo, le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.