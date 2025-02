Amazon Fire TV da 40 pollici: solo 149€ con l'offerta flash di oggi (-57%)

Per chi è alla ricerca di una nuova Smart TV economica, in questo momento, su Amazon c'è un'offerta da cogliere al volo: la Amazon Fire TV Serie 2 con pannello Full HD da 40 pollici, infatti, viene proposta al prezzo scontato di 149 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Si tratta di uno sconto del 57% per questo modello della gamma Amazon Fire TV che diventa un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV che costi poco ma che sia in grado di offrire ottime prestazioni. La piattaforma smart, Fire TV, è la stessa utilizzata dalle popolari e apprezzate Fire TV Stick, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento.

Amazon Fire TV Serie 2: un vero affare su Amazon

La Amazon Fire TV Serie 2 ha tutto quello che serve per essere considerata come il "best buy" del momento per chi è alla ricerca di una nuova Smart TV economica ma di qualità. Il pannello è da 40 pollici, con risoluzione Full HD, e ha, quindi, le dimensioni giuste per poter adattarsi a tutti gli ambienti di casa.

La piattaforma smart è l'oramai affidabilissima Fire TV, con tutte le app dei servizi di intrattenimento, la possibilità di utilizzare Alexa e molto altro ancora. Il modello ha due porte HDMI e può, quindi, essere abbinato facilmente anche a una console.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare la Amazon Fire TV Serie 2, nella versione descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 149 euro e con anche l'opzione per pagare in 5 rate. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il modello al carrello. La Smart TV è in sconto del 57% ed è ora disponibile al prezzo minimo storico.