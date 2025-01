Amazfit Active: smartwatch completo con GPS e Alexa a soli 85,49€

Se sei alla ricerca di uno smartwatch ricco di funzionalità di punta, dal design elegante e con un costo contenuto, non puoi non prendere in considerazione Amazfit Active che trovi disponibile su Amazon al prezzo scontato di 85,49€, con un 22% di sconto sul valore di listino. Questo dispositivo offre un mix perfetto di tecnologia, fitness tracking e praticità, ideale per chi è alla ricerca di uno strumento versatile per la vita quotidiana e l’attività fisica.

Amazfit Active: il best buy del giorno a meno di 90€

L’Amazfit Active è dotato di un display AMOLED da 42 mm, che garantisce colori vividi e una leggibilità eccellente in ogni condizione di luce. È estremamente leggero e confortevole da indossare tutto il giorno, sia durante gli allenamenti che in contesti più formali. Lo smartwatch integra Zepp Coach, un assistente basato su intelligenza artificiale, progettato per fornire consigli personalizzati sull’attività fisica. La funzione Readiness aiuta a valutare il livello di energia quotidiana, suggerendo il momento migliore per allenarsi o riposare. Con oltre 150 modalità sportive e il monitoraggio GPS integrato, il wearable tiene traccia accurata di attività come la corsa, le camminate, il ciclismo e non solo. Il sensore di frequenza cardiaca e il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2) sono funzioni che servono per assicurare un quadro completo della salute durante l’esercizio.

Grazie alla compatibilità con Alexa integrata, è possibile controllare dispositivi domestici, ottenere informazioni o gestire promemoria direttamente dallo smartwatch. Può effettuare e ricevere telefonate via Bluetooth senza dover utilizzare lo smartphone, migliorando la comodità durante spostamenti o allenamenti, anche in situazioni scomode o difficili. Con una batteria che dura fino a 14 giorni con un utilizzo normale, l’Amazfit Active offre una lunga autonomia.

L’offerta su Amazon porta il prezzo dello smartwatch da oltre 100€ a 85,49€, rendendolo uno dei dispositivi più completi nella sua fascia di prezzo. L’offerta è valida per un periodo limitato, quindi ti consigliamo di approfittarne rapidamente.