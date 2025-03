Affidabilità e prestazioni in un formato pratico: compressore Stanley D 200 con 8 bar di pressione in MAXI SCONTO

Se sei alla ricerca di un gonfiatore per gli pneumatici che ti supporti nel tuo lavoro e nella manutenzione delle gomme della tua auto sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto interessante e allettante del 28% sul compressore Stanley che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 101,35€. Approfittane subito e non perdere quest'occasione!

Compressore Stanley: gonfia gli pneumatici in autonomia

Il compressore d'aria Stanley D 200 è una soluzione compatta ed efficiente per chi cerca un dispositivo potente e facile da trasportare. Dotato di un serbatoio da 6 litri e una potenza di 1,5 HP (1100 W), è ideale per molteplici utilizzi, come gonfiare pneumatici, materassi ad aria e strumenti ad aria compressa, oltre che per la cura dell’auto.

Con una pressione massima di 8 bar (116 PSI), questo compressore garantisce prestazioni elevate e affidabili, adattandosi perfettamente sia all'uso domestico che a piccoli lavori professionali. Funziona con un'alimentazione a 230 Volt e utilizza l'aria compressa come sorgente di energia, offrendo una soluzione versatile e pratica.

Uno dei punti di forza del Stanley D 200 è la sua struttura compatta e leggera, con dimensioni di 38 x 38 x 35 cm e un peso di soli 9 kg. Questo lo rende facile da trasportare e riporre, senza occupare troppo spazio.

Il compressore è progettato per essere robusto e resistente, garantendo un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo. Tuttavia, è importante considerare il livello di rumorosità di 97 dB, che potrebbe risultare elevato in ambienti chiusi. Perfetto per chi cerca un compressore potente, maneggevole e affidabile.

