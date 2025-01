A metà prezzo i Jabra Elite 3, chiamate sempre nitide e una giornata intera di autonomia

I Jabra Elite 3 sono auricolari wireless di fascia media che puntano su una buona qualità audio sia in chiamata che durante l'ascolto di musica.

Oggi, grazie allo sconto Amazon del 50%, rappresentano la migliore soluzione per quegli utenti che non possono fare a meno della propria colonna sonora quotidiana e che, allo stesso tempo, non vogliono investire un budget eccessivo.

Con la promo odierna, il prezzo crolla a 39,99 euro, con costi di consegna pari a zero per coloro che sono abbonati a Prime.

Ascolta musica ed effettua chiamate al massimo della qualità con i Jabra Elite 3

Entrando più nel dettaglio, i Jabra Elite 3 sono auricolari true wireless in-ear che prestano particolare attenzione all’equilibrio sonoro, offrendo bassi ricchi e profondi senza sacrificare la chiarezza delle frequenze medie e alte.

Questo li rende adatti a un’ampia gamma di generi musicali, dal pop al rock, passando per la musica elettronica e la classica. In ogni caso, è possibile adattare il suono alle proprie preferenze tramite l’app Jabra Sound+ per iOS e Android, che permette una equalizzazione più approfondita.

Relativamente alla qualità delle chiamate, gli Elite 3 sono dotati di quattro microfoni che, grazie alla riduzione del rumore ambientale, catturano la voce in modo chiaro e nitido, anche in ambienti affollati.

Questo significa che sono perfetti per qualsiasi tipo di conversazione telefonica, comprese le videochiamate di lavoro.

Restando sull'argomento, l’isolamento acustico passivo offerto dal design in-ear contribuisce inoltre a isolare l’utente dai rumori esterni, permettendo di concentrarsi meglio sulla musica o sulla conversazione.

Dal punto di vista del comfort, gli Elite 3 sono leggeri e compatti (tipico design Buds), e vengono forniti con tre diverse misure di inserti auricolari in silicone EarGel per adattarsi a diverse conformazioni dell’orecchio.

Questi cuscinetti sono importanti anche per l'isolamento acustico sopracitato, quindi il fatto che siano disponibili in diverse taglie è un vantaggio non indifferente.

Gli auricolari utilizzano il Bluetooth 5.2, standard che assicura una connessione stabile e a bassa latenza con il dispositivo sorgente, sia esso uno smartphone, un tablet o un computer.

L’abbinamento è veloce e semplice anche per i meno esperti, e la portata del segnale è sufficiente per la maggior parte delle situazioni di utilizzo quotidiano.

L’autonomia della batteria, elemento fondamentale per qualsiasi auricolari wireless, è un altro aspetto positivo dei Jabra Elite 3. Con una singola ricarica sono assicurate 7 ore di riproduzione continua e con la custodia di ricarica, che fornisce ulteriori 21 ore di autonomia, si arriva ad un totale di 28 ore di utilizzo complessivo. Li paghi su Amazon solo 39,99€, spese di spedizione comprese.