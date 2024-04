Tennis Programmi ambiziosi per lo Junior Club Next Gen

Squadra che vince non si cambia. Il vecchio adagio vale anche per la squadra femminile di tennis dello Junior Club Next Gen, fresca di promozione nel campionato nazionale di Serie B2, che è stata ospite del TC Marina di Massa per la sua presentazione ufficiale con tanto di consegna delle divise da gioco. Testimonial d’eccezione Alessandro Pane, collaboratore del commissario tecnico della nazionale di calcio Luciano Spalletti. L’altro “padrino“ doveva essere Renzo Furlan, allenatore che collabora con Next Gen, fermato da un’indisposizione. Pane, che fa parte della squadra Veterani di Next Gen ed era entrato nel circuito internazionale prima che il richiamo del calcio fosse troppo forte, è intervenuto soffermandosi sull’importanza del gruppo.

"Tutti noi ora siamo giustamente ammaliati da Sinner – ha spiegato il tecnico – e per la prima volta sento un tennista parlare di team. Ogni volta che lo intervistano coinvolge sempre fisioterapista, allenatore e preparatore perché tutti insieme lo aiutano a performare. Nel calcio diciamo che si deve allenare lo spirito di squadra, nel tennis è lo stesso. Cosa significa? Sono tante piccole cose che aiutano a preparare e migliorare una squadra. Questo non significa per forza farla vincere. Se non ci riusciamo diventiamo ugualmente delle persone migliori non solo nello sport ma anche nella vita. L’allenatore è colui che semina ma ci sono altri componenti che innaffiano. Il consiglio che posso dare è di cercare di essere più disponibili possibile verso i compagni, verso i sacrifici e la fatica perché poi ripagano".

La squadra di Next Gen riparte con Martina Spigarelli (2.3) e Alessandra Simonelli (2.7), ex giocatrici di A1, come leader indiscusse del gruppo. "Martina lo scorso anno si è dimostrata subito la persona giusta – ha ricordato il presidente Franco Calvani – per valore tecnico e per la capacità di far crescere e giocare meglio le compagne". Confermatissime anche Caterina Antonini (2.8) e Valentina Tardelli (2.7), ragazze del vivaio che hanno contribuito pure alla vittoria del primo storico campionato toscano Under 18 femminile. Le new entry sono Matilde Manfredi (2.6) e Bianca Francesconi (2.8) oltre alla giovane e promettente Victoria Lanteri Monaco (2.6).

"Sono contento del loro ingresso – ha spiegato il capitano Alessio Puntoni – perché oltre ad essere valide tenniste sono anche delle bravissime ragazze, adatte a questo gruppo. Victoria ha soli 13 anni ed è appena diventata "vivaio" ma contiamo molto su di lei". Completano il team le fedelissime Federica Costa (2.7), utile anche in panchina, e Carlotta Calvani (3.3, anche lei vivaio che l’anno scorso ha debuttato in doppio ed è stata determinante più di una volta accanto alla Spigarelli. Angelica Massari, fresca di laurea in chimica col massimo dei voti, non è stata inserita in squadra ma continuerà a fare gruppo. Il girone della Next Gen è tosto e comprende due squadre del TC Palermo oltre al Park Genova ed alle toscane Tc Pistoia, CT Firenze e SC Montecatini.

"Avremo una lunga e costosa trasferta in Sicilia – ha anticipato la team manager Alessandra Bianchi – nel contesto di un girone molto duro. Teniamo il profilo basso ma con ambizione. L’obiettivo minimo è rimanere in B2, il sogno ottenere un’altra promozione".

Gianluca Bondielli