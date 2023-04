Tennis, Musetti avanza a Barcellona. Di nuovo derby con Sinner

Barcellona, 20 aprile 2023 – Vittoria di carattere per Lorenzo Musetti negli ottavi del "Barcelona Open Banc Sabadell" (ATP 500 - montepremi 2.722.480 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il 21enne di Carrara, numero 20 del ranking e nona testa di serie, reduce dai quarti sulla terra del Principato (dove ha battuto Djokovic prima di perdere da Sinner), dopo aver regolato in due set all`esordio - direttamente al secondo turno - l`australiano Kubler, n.66 ATP, ha battuto in rimonta 36 64 61, dopo oltre due ore di lotta, il britannico Cameron Norrie, n.13 del ranking e 7 del seeding.

Ora sarà derby con Sinner che si è aggiudicato in due set entrambe le sfide precedenti con Musetti: negli ottavi sul veloce indoor di Anversa nel 2021 (quando poi l`altoatesino avrebbe vinto il suo quarto titolo stagionale, il quinto in carriera) e nei quarti sulla terra di Monte-Carlo la scorsa settimana quando Musetti, dopo aver eliminato Djokovic, ha raccolto solo quattro game.