"Seravezza allunga in testa, Romagnano e Gragnolese in scia: i risultati della 17ª giornata di calcio"

La capolista Seravezza ha liquidato nell’anticipo il Marina di Massa, allungando sulle inseguitrici. Immediatamente sotto il Dallas Romagnano si è affermato sul Podenzana. Ha, invece, frenato leggermente la Montagna Seravezzina che si è spartita la posta in palio con il Vallizeri. In chiave play-off bello scatto in avanti della Gragnolese che ha fatto suo il derby contro i cugini del Monti. Bene lo Spartak Apuane che ha chiuso con un netto 3-1 il match interno contro il Tirrenia. Risultati della 17? giornata: S. Seravezza-Marina di Massa 1-0, Podenzana-Dallas Romagnano 0-2, Spartak Apuane-Tirrenia 3-1, Gragnolese-Monti 3-2, Vallizeri-Montagna Seravezzina 0-0. Posticipi in programma questa sera: Sporting Marina-Fosdinovo ("Pedonese" ore 20.30) e Don Bosco Fossone-Pontremoli ("Duilio Boni" ore 20.45). Riposava: Attuoni Avenza.