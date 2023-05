Rimini sorride alla Junior Club Next Gen Conquistato un punto prezioso con il Viserba

Lo Junior Club Next Gen è tornato da Rimini con un punto prezioso nella 3° giornata del campionato maschile a squadre di serie B1. Contro il Tennis Viserba è finita 3 a 3 grazie all’apporto dei due ’pro’ del circolo marinello, capaci di vincere soffrendo i loro singoli dopo oltre 2 ore di gioco e di imporsi anche nel doppio. La vera impresa l’ha compiuta Davide Galoppini che ha battuto il forte Manuel Mazza (2.1) rimontando un iniziale svantaggio di 2-5. Il match è terminato 7-5, 7-6. L’olandese ’volante’ Mick Veldheer ha dovuto sfoderare il suo miglior tennis per piegare il pari classifica Alberto Bronzetti (7-6, 6-3). Nel doppio Galoppini e Veldheer hanno annientato la miglior coppia avversaria BronzettiMazza (6-1, 6-4). Nessun punto per lo Junior è arrivato, invece, dal vivaio. Filippo Mignani ha perso 62 62 da Filippo Di Perna e Raffaele Landucci 64, 61 da Diego Zanini. Orrico e Galeno hanno ceduto nel doppio contro Di Perna e Canini (6-1, 6-3).

"Un bel punto – ha commentato Eduard Perndreka – Ringraziamo Rimini che ci ha riservato una grande accoglienza, un mix tra cultura sportiva ed educazione. Siamo contenti anche dei ragazzi del vivaio perché ogni volta che scendono in campo acquistano qualcosa in esperienza e consapevolezza. Avendo fatto due promozioni consecutive è logico che si trovino a far fronte un livelli più alti del previsto ma il percorso di crescita da fare è questo. Ora testa a venerdì per l’incontro chiave contro Sassari". Classifica: CT Brindisi 7, Torres e Pavia 6, Junior Club Next Gen 5, Viserba 1, San Mauro e San Giorgio del Sannio 0.

Gianluca Bondielli