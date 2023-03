Pontremolese, esperienza blucerchiata

di Enrico Baldini

Mauro Bertacchini, scopritore del nazionale Jorginho, da questa stagione responsabile del settore giovanile della Pontremolese Lunigiana nel suo progetto-programma da sempre sostiene che la partita amichevole è "uno dei mezzi di allenamento cui si fa spesso ricorso per verificare se i princìpi, le strategie e gli atteggiamenti tattici richiesti ai giovani calciatori sono stati compresi e acquisiti con la finalità di un allenamento o preparazione alle gare ufficiali". Scopo mirato, quello messo in pratica dall’ex scouting di Fiorentina, Bologna, Modena e dopo le amichevoli con Parma e Spezia, l’altro ieri con tanto di torpedone, gli esordienti, classe 2010, hanno traslocato sul sintetico a Pegli per confrontarsi con quelli della Sampdoria.

"Il nostro è progetto tecnico che va impreziosito con amichevoli di lusso che danno esperienza e visibilità a un gruppo che porta dentro argomentazioni per fare bene. Contro i giovani blucerchiati davvero grande la soddisfazione per la prestazione dei ragazzi e orgoglio da parte della società e dello staff tecnico che poggia sul quartetto di istruttori Fornesi, Salvi, Barbasini e Codeluppi. Non ci fermiamo qui, continueremo a cercare, grazie alle nostre politiche legate alla comunicazione, ad allestire gare singole con società professionistiche, e su questo percorso la Pontremolese Lunigiana Fc si sta imponendo all’attenzione di diversi club del mondo professionistico, sia per numero di tesserati (507), ma anche per le qualità tecniche dei calciatori e degli staff tecnici".

"Siamo felici di ricevere la società della Pontremolese – ha detto il responsabile tecnico dei blucerchiati Massimo Augusto – ringraziando il direttore Mauro Bertacchini è sempre un’occasione importante far giocare i ragazzi di altre regioni insieme con lo spirito giusto, quello di far crescere ragazzi in un ambiente sano e al tempo stesso formativo e inseguire quelli che sono i nostri obbiettivi ovvero la formazione del giovane calciatore".

Questo l’elenco degli Esordienti che hanno disputato l’amichevole con la Samdporia sul sintetico di Pegli: Samuele Barbasini, Luca Barbera, Davide Bertoncini, Luca Borghini, Nicolò Codeluppi, Matteo Delle Piane, Khalid Ettaic, Andrea Ferrari, Giorgio Ferrari, Giacomo Filipelli, Sebastiano Gussoni, Gabriele Isacco, Andrea Lazzeri, Federico Marafetti, Alex Nanna, Francesco Pettazzoni, Federico Riani, Andrea Romiti, Alberto Salvi, Gioele Storti, Jason Valenti, Dennis Vicari.