MULAZZO-CAPEZZANO PIANORE, Finisce in Parità senza Reti

MULAZZO

0

CAPEZZANO PIANORE

0

MULAZZO: Leri, Manenti, Santini (52’ Malatesta), Bertano, Rossi (79’ Pinzuti) Bernieri, Ausili, Pettazzoni (53’ Cham), Filippi, Rossetti (69 Luccini), Occhipinti. A disp.: Del Rio, Dell’Amico, Tamagna. All.: Strata.

CAPEZZANO: Bartelletti, Dalle Luche, Caniparoli, Barsotti, Sacchelli, Ceragioli, Monaco, Pacini, Gomes Correi, Benedetti Nicola (16’ Benedetti Francesco-81’ Checchi), Crovi (72’Belluomini). A disp.: Manfredi, Della Latta, Ghilarducci, Tancredi, Lampitelli, Pacini. All.: Coli.

Arbitro: Manduzio di Livorno.

Ammoniti: Pettazzoni, Santini, Ausili, Pacini, Benedetti Nicola, Crovi.

GROPPOLI – Finisce sul nulla di fatto l’atteso match tra la matricola Mulazzo e il Capezzano chiamato al riscatto dopo la caduta nella passata stagione. Sul Calani sono scese due squadra ancora piombate sulle gambe per i pesanti carichi di lavoro ai quali sono state sottoposte durante la preparazione. Lunigianesi e versiliesi all’avvio sono stati timorosi, stentando a far decollare il gioco: ne è uscito fuori un primo tempo povero di emozioni, idee e gioco. Miglior fraseggio quello messo in visione nel secondo tempo, nonostante il gran caldo fricano che si respirava è venuta fuori una gara intensa con tre ammoniti per parte. Nel quarto d’ora finale il Capezzano ha alzato ancor di più il ritmo per far sua la partita ma il Mulazzo - soffrendo - è riuscito a contenere gli attacchi versiliesi. Da registrare un doppio intervento di Leri su bordata Crovi.