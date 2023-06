Mihai Bobocica fallisce la qualificazione al tabellone principale

Esce di scena alla soglia del main draw, Mihai Bobocica (nella foto), l’atleta della Apuanai tennistavolo che a Lagos, in Nigeria, ha partecipato al torneo internazionale Wtt Contender Lagos con l’obietivo di fare punti in vista della classifica che qualificherà alle Olimpiadi di Parigi (Bobocica ha già partecipato a quelle di Pechino 2008 e Londra 2012). Dopo i recenti ottimi risultati ai mondali di Durban, nella gara nigeriana Bobocica è entrato come testa di serie numero 2 del tabellone di qualificazione e dopo aver usufruito di un by al primo tunro, al secondo ha incontrato e battuto per 3-1, il temibile norvegese Borgar Haug (numero 262 delle classifiche mondiali) e che al primo turno aveva superato per 3-0 il nigeriano Samuel Boboye.

Nel successivo incontro, valido per la qualificazione al tabellone principale, Bobocica è stato sconfitto per 3-0 (8-11, 6-11, 4-11) dal giovane talento francese Vincent Picard (numero 177 della classifica). Match subito in salita per il giocatore di Carrara che per tutto l’incontro non riesce a trovare le misure sull’avversario. Un po’ di delusione visto che ai recenti mondiali di Durban, Bobocica aveva raggiunto gli ottavi di finale, primo italiano a riuscirci nella storia del tennistavolo dal 1948 ad oggi. Con quel risultato Bobocica è avanzato nel ranking internazionale salendo al numero 81.

ma.mu.