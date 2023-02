Massese, Tosi verso le dimissioni Probabile l’arrivo di Della Bona

di Gianluca Bondielli

E’ questione di tempo prima di assistere ad un nuovo avvicendamento sulla panchina della Massese. Nella giornata di ieri la dirigenza bianconera aspettava le dimissioni scritte del tecnico Marco Tosi che domenica a fine partita si era sbilanciato in questo senso. La sensazione è che tra l’allenatore livornese ed i giocatori non si sia instaurato il giusto feeling e che nonostante gli sforzi la situazione di difficoltà non abbia fatto registrare miglioramenti. Con Tosi al timone la Massese ha rimediato tre sconfitte subendo 5 reti complessive senza segnarne nessuna.

La cosa più preoccupante è che il gruppo nonostante il cambio di guida tecnica non abbia dato nessun tipo di reazione anche a livello nervoso. Per questo è probabile che anche se il mister labronico dovesse ripensarci e decidere di proseguire, sia la stessa società a decidere di dividere le proprie strade.

Sembra che per non farsi trovare impreparata oggi, alla ripresa degli allenamenti, la Massese si sia già tutelata preallertando due o tre nominativi. Nella cerchia dei papabili dovrebbe rientrare ancora Giuseppe Della Bona che già era stato accostato alla squadra apuana al momento delle dimissioni di Moriani. Massese, con esperienza della categoria e conoscenza approfondita dei giocatori bianconeri, l’allenatore avrebbe il profilo giusto per provare l’impresa di salvare la squadra.

Anche domenica scorsa, fra l’altro era in tribuna a seguire la gara contro il Montespertoli. In tutto ciò il presidente Antonio Gerini è perfettamente al corrente della situazione e già domenica sera aveva effettuato una conference call con il neo direttore generale Augusto Cantoni e il team manager Giorgio Eritreo per fare il punto della situazione.