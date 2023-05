Lunigianesi alla finestra Valzer di giocatori in atto

Tra gli sportivi del Mulazzo che resta in attesa di conoscere la classifica meritocratica per un eventuale ripescaggio in Prima Categoria aumenta l’ottimismo. Come promesso, il presidente del club rossoblù Paolo Marconi subito dopo la fine degli spareggi-promozione aveva dato mandato all’area tecnica che poggia su Pietro Rizzi, la new entry Lorenzo Bergamaschi e Andrea Piastri di sondare il mercato in entrata sono riusciti dopo un lungo corteggiamento condotto in ’sotterranea’ sono riusciti a ’catturare’ Giacomo Filippi, il centrocampista che mister Strata da tempo chiedeva. L’ex numero 11 di Valtarese, Vallicisa, Pontremolese, proprietario dei propri destini, dopo aver scartato la possibilità di tornare ad essere protagonista dopo il lungo stop al servizio della causa della Filattierese, nell’ultimo incontro ha rotto gli indugi scegliendo di indossare nella prossima stagione la casacca lasciata vacante da Yari Ragonesi lasciato libero di scegliersi una nuova destinazione.

"Abbiamo preso un giocatore – afferma il nocchiero Marconi – sul quale si era scatenata una vera e propria asta. Un acquisto che arricchisce ulteriormente il nostro organico che riteniamo ancora non completamente adeguato ad affrontare un campionato, al di là di quella che sarà la categoria, che si annuncia difficile per la nutrita concorrenza che giorno dopo giorno si sta arricchendo di giocatori di alto spessore tecnico". Nelle ultime ore è iniziato il lungo inseguimento su Francesco Bernieri, sul forte centrale difensivo si dovrà vincere la concorrenza di Filattierese e Villafranchese, due società che ora appaiono in lieve vantaggio. C’è poi la palese volontà di arrivare a Lorenzo Santini, si stanno seguendo strade per arrivare a scritturare Simone Bertano. Ma nell’agenda al primo posto c’è l’idea Cantoni, all’apparenza esagerata, ma qualcosa potrebbe cambiare. Enrico Baldini