Le pagelle. Cartellino rosso per Llanes e Della Latta

Bleve 6. Tutto facile, non servono miracoli. Si coordina alla perfezione con i compagni a difesa del fortino. Poi Morra dal dischetto calcia bene, nulla può.

Coppolaro 6. Si prende cura di Iacoponi tutto sommato con attenzione. Anche se su qualche guizzo del romagnolo non riesce a metterci una pezza.

Illanes 5,5. Morra viaggia nella sua zona e lui al bomber del Rimini concede davvero pochi centimetri. Scelta saggia. Peccato per quelle proteste nel finale che non passano inosservate agli occhi del direttore di gara.

Imperiale 4,5. Costa caro quel tocco di mano a intercettare il colpo di tacco di Delcarro. Episodio che consegna nelle mani del Rimini il gol che vale i tre punti.

Belloni 5,5. Ha campo per spingere sull’acceleratore, ma non sempre riesce a far venire i brividi a Lepri che lo tiene a bada senza sudare troppo.

Palmieri 6,5. Al volo, da buonissima posizione, si divora una delle occasioni più nitide dei suoi. Scelta giusta, esecuzione non esemplare. (17’ st Della Latta 4. Undici minuti in campo e una gomitata a Lepri, punita con il ’rosso’, che mette in salita il finale dei suoi).

Schiavi 6,5. Dai suoi piedi passano decine e decine di palloni. E sa sempre dove telecomandarli.

Zuelli 6. Ordine e qualche buona idea. Niente di trascendentale, ma efficace.

Cicconi 6,5. Viaggia forte e quando parte è difficile mantenere la barra dritta per gli avversari.

Panico 5,5. Tra le maglie dei difensori di casa spesso si trova imbrigliato creando pochissimi pericoli.

Capello 5. Qualche conclusione da lontano non imperdibile. Tutta qui la sua gara non brillante.