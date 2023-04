La scuola “Robert Fashion“ detta legge a Velletri Bachata d’oro per Gioia Fialdini e Rebecca Benedetti

Bella affermazione per due giovanissime ballerine massesi di danze caraibiche. Gioia Fialdini e Rebecca Benedetti, rispettivamente di 10 e 11 anni, si sono aggiudicate la prima posizione nel duo di bachata Shine nella categoria 1215 classe C. Il successo è arrivato nella 4ª tappa della coppa Latin Dance League di danze caraibiche che si è disputata a Velletri. Le due allieve, che sono riuscite a raggiungere il gradino più alto del podio dopo sole tre gare disputate, fanno parte della rinomata scuola di ballo Robert Fashion Dance ed hanno due insegnanti d’eccezione come Aurora Giusti e Francesco Ruotolo. La coppia, che è tale anche nella vita, è una vera e propria autorità nel campo della danza sportiva dove ha conquistato ben tre titoli italiani assoluti di danze caraibiche.

L’ultimo successo risale proprio all’anno scorso mentre gli altri due erano arrivati nel 2018 e nel 2019. Nel 2020 e nel 2021 i due ballerini, invece, si erano piazzati al secondo posto. Forti della loro esperienza ad alti livelli in pista la massese Aurora Giusti ed il suo compagno Francesco Ruotolo (vincitore lo scorso d’anno anche di una doppia medaglia d’oro nei balli singoli) hanno deciso di intraprendere quattro anni fa anche l’attività di insegnanti dedicandosi in particolare alla formazione dei piccoli ballerini in erba ed i risultati sembrano dar loro ragione. I due maestri rivolgono un ringraziamento alla scuola Rosa Nera Dance Studio di Avenza dove le bambine si allenano.

Gianluca Bondielli