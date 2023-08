La Carrarese vuole stupire. Dal Canto è già carico "L’organico è importante Possiamo puntare in alto»

di Gianluca Bondielli

E’ un Alessandro Dal Canto a tutto tondo quello che si è presentato in sala stampa per la prima conferenza stampa della stagione.

La squadra – "La società ha fatto uno sforzo notevole per mettermi a disposizione un organico veramente importante per la serie C. Ci attendiamo tutti di fare un campionato di grande livello."

Le concorrenti – "Ce n’è una sfilza: Pescara, Entella, Cesena, Perugia, Spal, Gubbio, Ancona, Juventus. Siamo in tante squadre con grande ambizione. Per vincere il campionato serviranno almeno 2223 vittorie e dentro a quelle stanno naturalmente anche gli scontri diretti".

Il mercato – "Sono contentissimo di quanto fatto. Abbiamo cambiato 1516 giocatori che sono tanti e quindi ci vorrà qualche partita vera per ritrovare una nostra identità. Abbiamo cambiato con criterio facendo tante valutazioni ma guardando anche agli incastri che offriva il mercato. In queste ultime ore vediamo se riusciamo ad aggiungere un altro innesto in mezzo al campo per completare un reparto già forte così ma che ci farebbe stare più tranquilli a livello numerico in caso di infortuni. Che tipo di giocatore cerchiamo? Forte".

Il modulo – "Ripartiamo dal 3-5-2. Abbiamo scelto i giocatori per questo modulo. Ci saranno, poi, delle partite che non finiremo come abbiamo iniziato; altre in cui ci sarà bisogno di fare degli accorgimenti. In generale abbiamo lavorato non su cose meccaniche ma su dei concetti. Il modulo potrà cambiare anche leggermente ma conta l’interpretazione dei calciatori. Sono loro alla fine a spostare gli equilibri".

La tifoseria – "I tifosi da quando sono qui ci hanno sempre sostenuto. Si sta creando grande entusiasmo e questo è merito della proprietà e della dirigenza. Contiamo di alimentare il loro entusiasmo con le vittorie. Sappiamo di essere una squadra forte ma ora lo dobbiamo dimostrare. Illudere è una cosa, non nascondersi un’altra".

La condizione – "Abbiamo 45 giocatori un po’ in ritardo non per colpa loro ma per le normali dinamiche del mercato. Penso che dalla settimana della doppia trasferta in Sardegna dovremmo aver raggiunto tutti una buona condizione a parte Castigliani che rivedremo solo a fine anno solare. Della Latta ha saltato una quindicina di giorni ma è convocabile".

La Fermana – "I problemi alla prima giornata li hanno un po' tutte le squadre. Noi non dobbiamo pensare al nome dell'avversario ma ad avere l'approccio giusto. Abbiamo grande consapevolezza dei nostri mezzi. Ho detto ai ragazzi che per fare campionati di alto livello serve una presunzione che non sconfini nell'arroganza".