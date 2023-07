I Runnerini Doc Afaph danno spettacolo nel “Trofeo del Sole“ Sara Fregosi mette il turbo e sale sul gradino più alto del podio

I Runnerini Doc Asd Afaph impazzano nella sfida casalinga organizzata dalla coach Vittoria Bertelloni. Uno stuolo di bambini per la seconda edizione del “Trofeo del Sole“, gara inserita nel cirucito del Corrilunigiana Memorial Codeluppi e valida , oltre che per le qualifiche ai nazionali Csi , per l’assegnazione dei titoli toscani di corsa su strada Csi. Esultano i padroni di casa che ottengono podi a iosa e due titoli di campione regionale con Matilde Della Bianchina (esordienti A) e Filippo Fico (ragazzi). Un team super competitivo sia in ambito master che giovanile che ha prodotto risultati di livello in entrambi i circuiti La ciliegina sulla torta della giornata, legata anche al mondo della disabilità, era prevista una prova Fisdir, è stata la presenza dei portacolori della Asd Fondazione Maic Pistoia che ha partecipato con due atleti Jonatan Ghidara e Nicola Simoni che hanno corso alla grande.

Ecco i verdetti per categoria. Pulcini: un plauso ai “cuccioli“ Luca Lazzarotti, Jacopo Lupetti, Alessandro Luisi, Sofia Pitanti Coppedè, Isabel Manfredi Caterina Baudazzi, Irene Menconi e Francesca Buselli, seguite dalle coach Bertelloni e Jessica Nista; cat. AM (7-9 anni): 3) Lorenzo Fazzi, 5) Leonardo David Mazzoni, 6) Brando Giuseppe Domenichini, 7) Gabriele Lombardi, 9) Luca Manfredi, 10) Edoardo Paladino; 1) Sara Fregosi, 2) Anna Neagu 6) Alice Bertuccelli, 7) Ilaria Gomara 8) Beatrice Drago, 9) Lisa Menconi 10) Martina Radicchi; cat. B1N1 (1013 anni): 2) Filippo Fico, 3) Matteo Neagu, 5) Francesco Lazzarotti, 6) Federico Francini 8) Luca Pasquini, 9) Elia Francini, 10) Nicolas Gomara, 11) Enea Chesi, 12) Matteo Angelotti, 13) Samuele Di Maio, 14) Lorenzo Manfredi, 15) Elia Bestazzoni, 16) Giulio Tognini; cat. N2B2 (1417 anni): 4) Daniel Uwamanam, 5) Emanuele Liberatori, 6) Seif Ben Azizi, 7) Nicola Cuturi, 8) Gabriel Goga, 9) Gabriele Verzichelli, 10) Gabriele Giannetti; 2) Linda Della Bona, 3) Giulia Andreuccetti, 4) Emma Mornelli. Non è stato da meno il settore Master con: Tiziana Pizzi (7ª), Guglielmo Meruzzi (11°), Andrea Della Bona (6°), Carmelo Riggio (new entry della squara 10°), Simone Fregosi (17°), Emiliano Liberatori (17°), Roano Bichi (5°) e Alessandro Bianchi (12°).