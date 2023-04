Futsal, si sono dissolte le speranze di promozione Massa saluta i supporter battendo la Toringhese

Le speranze del Futsal Massa Mad Project di vincere il campionato di Serie C2 si sono dissolte definitivamente nella penultima giornata ad Altopascio dove la squadra massese è stata nettamente battuta per 6 a 2 dal Tau Futsal. L’attuale capolista del girone non ha lasciato scampo agli apuani del tecnico Cesare De Angeli che con la doppietta di Matteo Rava sono riusciti soltanto a rendere meno amaro il passivo. Il Tau Futsal, che a questo punto dovrebbe aver via libera per la vittoria del campionato, si è dimostrato squadra molto ben organizzata. Per il Futsal Massa Mad Procject, scivolato di colpo al quarto posto, non resta adesso che la strada dei playoff per provare lo stesso a centrare la promozione. Prima, però, manca un’ultima giornata da disputare in casa, al PalaOliveti, venerdì prossimo contro il Cus Pisa, secondo in classifica, che servirà a definire la griglia degli spareggi promozione. Il finale di stagione del team massese sarà particolarmente scoppiettante visto che si è qualificato anche alla final four della Coppa Toscana di serie C2 ed il 5 maggio giocherà la semifinale contro il Real Calcetto Rapolano.

Conclusione molto più soft per il Massa Calcio a 5, l’altra formazione locale di C2, che è ormai fuori da tutti gli obiettivi. Venerdì i ragazzi di Carlo Vatteroni hanno battuto di misura per 6 a 5 alle Colline Massesi la modesta Toringhese, ultima in classifica. Le doppiette di Giovannetti e Mosti e le reti di Mussi e Pintore hanno deciso la contesa.

Classifica: Tau Futsal 69, Cus Pisa 68, San Macario 67, Futsal Massa Mad Project 65, Futsal Viareggio 46, Secur Job FC e Massa Calcio a 5 39, Quattrostrade Futsal 38, MD United Margine Coperta 34, Polisportiva Montalbano 29, Massarosa C5 28, Atletico Viareggio 27, Scintilla 1945 24, Giovani Granata 10, Toringhese 7.