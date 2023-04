Fosdinovo a caccia di punti a Forte dei Marmi San Vitale cerca conferme contro la Gragnolese

Sul pianeta della Terza Categoria, arrivata alla ventiquattresima giornata, ieri sera dalle 20,45, al “Buon Riposo“ di Seravezza ha mandato in visione l’anticipo che metteva a confronto i padroni di casa del Salavetitia Seravezza all’attuale terza forza del torneo Villafranchese. Il turno, l’11° di ritorno prosegue questo pomeriggio con Sporting Forte dei Marmi-Icf Fosdinovo in programma al “Versilia 1“, calcio d’avvio delle ostilità è fissato alle 14,30. I lancieri diretti da Lombardi se vogliono rimettere piede in area playoff hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Al contrario un eventuale fuori strada, per la squadra biancorossa e a sole due giornate dalla fine del torneo sarebbe molto grave, questo dato negativo finirebbe per far lievitare a dismisura le possibilità di rientrare nel giro che conta.

L’allenatore Stefano Lombardi alla vigilia ha detto: "Dobbiamo vincere, non c’è dubbio, ma per fare questo come al solito ci vorrà molta attenzione e rispetto per un avversario che porta con sé numeri che onestamente non rispecchiano il loro vero valore e dopo restare in attesa di conoscere il risultato che chiama in causa il Retignano".

La seconda forza del campionato, infattim dalle 16 è al “Macchiarini-Ricci“ decisa a demolire le resistenze del ValliZeri che affronta il penultimo fuori porta della stagione. Alle 15, a Remola incrociano i guantoni della sfida San Vitale Candia e Gragnolese. Il sabato giocato manda in visione un’altra stralunigianpalla, teatro dell’incontro il “Nene Romiti“, a confronto dalle 15 la matricola Pontremoli Fc e la nobile decaduta Monti.

"Se gli concedessimo mezzo metro di spazio – spiega il ds Massimiliano Preti – rischieremmo parecchio. Noi dobbiamo sentirci orgogliosi di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Ovvio che contro i Valtaveronensi cercheremo di dare il massimo per raggiungere un risultato importante".

"Grande rispetto per la matricola – asserisce il dg degli albiceleste Riro Carlotti –, in campo ci troveremo una formazione che vorrà fare la sua bella figura e noi dovremmo stare molto concentrati".

Il turno si chiude lunedì 3 aprile con la fresca neopromossa in Seconda categoria Montignoso che ospiterà dalle 20,15 sul “Del Freo“ lo Spartak Apuane, un quarto d’ora dopo scenderanno sul sintetico del "Pedonese" a Marina di Pietrasanta il fanalino di coda Sporting Marina e il Montagna Seravezzina.