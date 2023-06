Fivizzanese, preso Salku "Raggiungo mio fratello"

di Enrico Baldini

Ci sono prospetti che stanno alla base di una ripartenza, da Berti, a Ceragioli, da Costa a Bruno Salku. Poi ci sono giocatori che appartengono alla Fivizzanese da anni come Massimo Mencatelli, Pigoni, Zarelli, Cardellini, Gerali e Domenichelli che hanno dimostrato tutto il loro valore. Elementi che in Seconda Categoria fanno sicuramente la differenza ma che potrebbero trovare spazio anche in Prima. Davide Duchi, fresco patentato, passato dal campo sulla panchina della Fivizzanese, di colpo questi sono giorni dove il mercato della Medicea comincia a muoversi. Come prima operazione in entrata il ds Filippo Tornaboni è riuscito, ovviamente a partire dal 1° luglio prossimo, ad assicurarsi le prestazioni del laterale basso-alto di corsia sinistra Andrea Salku, classe 2002, 182 centimetri, con trascorsi in eccellenza ligure (Cadimare-Rivasamba).

"È vero avrei potuto giocare in un’altra squadra – le prime parole dell’italo-albanese –, ma quando mi ha chiamato il direttore Filippo Tornaboni non ho avuto il minimo dubbio. Mi ha colpito l’entusiasmo che c’è lì, anche se non nego che ha influito molto sulla mia decisione il fatto di poter giocare a fianco di mio fratello Bruno. Sono estremamente convinto che faremo bene. L’aver scelto di giocare in Toscana mi carica enormemente, non vedo l’ora di cominciare".

Ma non è finita, Tornaboni appare sempre più intenzionato a rafforzare la prima linea: obiettivo numero uno Leonardo Cantoni, ultima stagione in forza al Canaletto. Da tempo nell’agenda di Tornaboni, ci sono scritti anche i nomi di Luca Corvi, Gabriele Doretti e Daniele Martinucci e non è un mistero che l’operatore-mercato li conosca a fondo e spinga per arrivare ad avvalersi delle loro prestazioni. Insomma, su Martinucci e Corvi, il ds sta provando seriamente a fare un ragionamento per aggirare gli ostacoli, perché consapevole che la trattativa sarà tutta in salita per la concorrenza di diverse squadre dello spezzino.