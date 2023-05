Emozioni e impegno Lo sport raccontato nel libro di Gervastri

Sarà presentato domenica prossima alle 18 nel parco di villa Schiff-Giorgini di Montignoso, all’interno della "Giornata nazionale dello sport", il libro "Mylle sfumature d’azzurro. Storie avvincenti di vita e di sport", scritto dal pongista carrarese Pietro Gervastri (nella foto) e dalla judoka romana Sara Rossi, edito da Lab DGF. Atleta della Apuania Tennistavolo, nel saggio "Duevirgolasette, ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare il tennistavolo" Gervastri racconta la sua storia e il suo rapporto con racchetta e palline, uno sport semplice, ma una scuola di vita, una disciplina poco convenzionale iniziata come una valvola di sfogo di un tredicenne con ormoni galoppanti, che diventa una esperienza che ha regalato e continua a regalare emozioni e sensazioni mai provate prima. "Il tennistavolo è diventato un compagno di vita che mi sostiene. Non sono mai riuscito a raggiungere un buon livello di gioco, sono un giocatore di media-bassa classifica che ondeggia nei campionati regionali, ma non ci sono mai rimasto male" scrive Gervastri. Numero 3452 del ranking, ha partecipato al campionato regionale di C2 e nelle 11 partite giocate ha ottenuto solo una vittoria, ma non gli pesa più di tanto.

ma.mu.