Emergenza meteo La Lnd ferma i campionati. Il consigliere Antonioli: "Decisione saggia". Le partite di questo fine settimana, compresi i posticipi del lunedì, saranno recuperate durante la pausa nataliza del 2324 dicembre

Il consiglio di presidenza del Comitato Regionale Toscano Lns, riunitosi ieri pomeriggio, considerato lo stato di emergenza decretato in tutta la nostra regione e il peggioramento delle previsioni meteorologiche delle prossime ore, ha ritienuto doveroso sospendere tutta l’attività regionale e provinciale dilettantistica e giovanile di questo fine settimana. Il consiglio di presidenza ha altresì deliberato che tutte le gare, compresi i posticipi del lunedì, verranno recuperate durante la pausa natalizia nel fine settimana del 23 e 24 dicembre.

"In mattinata – afferma il direttore tecnico della Pontremolese Lecchini – ci siamo sentiti con il ds del Casalguidi, chiaramente ho chiesto se la struttura avesse subito dei danni particolari e m’ha detto che la situazione in quel momento era tragica. E rivivendo quello che abbiamo già vissuto in Lunigiana nel 2011, abbiamo ben pensato che la soluzione migliore era quella che per un per un turno ci si fermasse tutti. Non esiste gioco del calcio a queste condizioni".

Corrono sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni del consigliere regionale Figc Andrea Antonioli "Decisione saggia quella assunta dal comitato. Una scelta che considero positiva perché tante società in questi giorni di pioggia sono alle prese con una montagna di problemi. È giusto così, anche perché poi domenica è nuovamente allerta. Secondo me è importante che sia stata presa la decisione di sospendere ogni attività".

"È giusto che siano stati fermati – dice il segretario del Monzone Fabiani –. La pioggia caduta in queste ore ha creato dei problemi anche da noi. Nelle strade ci sono moltialberi abbattuti. Poi c’è il fiume che è arrivato sulla soglia del passaggio del campo sportivo “Giannetti“. Non sarebbe stato possibile attraversarlo. E’ satata una decuisione giusta sospendere i campionati...".

"La sospensione è un atto dovuto – afferma il vicepresidente della Pontremolese Beghini – sia per i disagi che ci sono nelle zone che sono state più colpite sia per una vicinanza e un rispetto dovuto a chiunque abbia vissuto in prima persona questa tragedia. E’ statala scelta giusta sospendere tutta l’attività".