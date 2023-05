Dal Canto sonda il mercato "Individuati alcuni profili Ci faremo trovare pronti"

Come sostituire Kleis Bozhanaj? E’ questo uno dei maggiori interrogativi in chiave mercato per la Carrarese. L’albanese classe 2001 in estate è arrivato in prestito dalla Spezia come una sorta di oggetto misterioso ma alla fine è diventato, lui che centrocampista non era, l’uomo in più della mediana azzurra. Ha concluso la sua prima stagione tra i professionisti con 4 reti risultando il centrocampista più prolifico della squadra di Dal Canto (assieme a Cicconi e Schiavi). La Carrarese ha fiutato subito l’affare e si è mossa bene acquistandone il cartellino a titolo definitivo già a gennaio per poi accordarsi per il suo passaggio in Serie B al Modena dal prossimo anno tenendoselo in prestito sino a fine stagione. Ne è uscita fuori una bella plusvalenza. Bozhanaj è stata la variabile “pazza“ del centrocampo con le sue imprendibili serpentine e le brucianti accelerazioni.

"Stiamo cercando un giocatore più o meno con le solite propensioni – anticipa Alessandro Dal Canto –. Non ci sono solo le sue caratteristiche per fare quel ruolo lì in quel modo ma serve comunque un giocatore con doti offensive, una sorta di esterno d’attacco che abbini anche qualità di centrocampista. Qualche giocatore ce l’abbiamo già in mente ma da qui a dire che lo prenderemo ce ne passa. Al momento, però, posso affermare che ci stiamo concentrando su profili che abbiano più o meno quelle peculiarità lì".

Gianluca Bondielli