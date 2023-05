Dal Canto saluta i ragazzi Grandi manovre in vista del prossimo campionato

Con oggi si chiude la stagione della Carrarese. E’ previsto, infatti, l’ultimo allenamento sul campo della truppa di Alessandro Dal Canto a cui faranno seguito i saluti. Per qualcuno, in primis l’allenatore, sarà soltanto un arrivederci mentre per tanti, in particolare i giocatori in prestito, si tratterà di un addio. Attualmente sono ancora in corso le valutazioni e i contatti con i 5 giocatori in scadenza. Si vedrà a breve se andranno ad aggiungersi agli 8 elementi già in organico. Lo stadio dei Marmi sarà orfano da domani della prima squadra ma nel giro di pochi giorni tornerà ad animarsi. Dal 12 giugno partirà il ’Summer Camp New Generation’ allestito da Asd Carrara New Generation in collaborazione con la Carrarese Calcio 1908. Per tre settimane (dal 12 al 17, dal 19 al 24 e dal 26 giugno al 1 luglio) i ragazzie dal 2010 al 2015 potranno seguire uno speciale programma di allenamento sotto la supervisione del responsabile del settore giovanile azzurro Zoran Gjorgiev. Verranno sviluppate abilità tecniche e tattiche in un ambiente divertente con premi e tanta amicizia. Da sottolineare che grazie al contributo della Fondazione Marmo i partecipanti appartenenti a nuclei familiari residenti nel comune di Carrara con Isee entro i 22.000 euro potranno partecipare gratuitamente. Il modulo di iscrizione è scaricabile dalle pagine facebook ed instagram di Asd Carrara New Generation. Per tutte le info 3281143532 (Luca) o la mail [email protected]