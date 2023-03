Dal Canto: "Posso contare su giocatori forti"

Tanta Carrarese e poco Siena in un derby toscano dominato dagli apuani. "La partita si è incanalata subito nei giusti binari perché i ragazzi sono stati veementi nell’approcciarla – commenta Alessandro Dal Canto –. Abbiamo creato 3 palle gol in 5 minuti e abbiamo segnato subito. Abbiamo cavalcato, poi, l’onda dell’impatto che abbiamo dato alla gara. Il match ha vissuto momenti in cui si è riequilibrato. Il Siena ha avuto 10 minuti migliori dei nostri nella ripresa in cui abbiamo rischiato ma dopo abbiamo trovato il secondo e terzo gol ravvicinati che hanno chiuso la gara".

Primo assist per Grassini e Palmieri preferito come titolare a Bozhanaj. "Posso contare – dice Dal Canto – su tutti forti altrimenti non saremmo quarti in classifica. Davide è quello che è cresciuto di più ed è solo merito solo. Viene da una grande scuola come quella dell’Inter; doveva migliorare in alcuni aspetti e lo sta facendo. Palmieri è entrato in un contesto con una sua identità precisa e pian piano si sta integrando. Kleis ha qualità fuori del comune. Dobbiamo sfruttarle al meglio, o dall’inizio o in corsa. E’ una grande arma ma a volte mi fa arrabbiare". Non solo Bozhanaj ha fatto infuriare il mister. "Una squadra che vuol fare cose importanti non allenta sul 3-0. Quando ci è capitato abbiamo fatto danni".

Kleis Bozhanaj è stato acquistato dal Modena ma la sua testa è ancora tutta a Carrara. "Era il messaggio che volevo arrivasse agli sportivi – conferma l’albanese –. Io continuo a dar tutto per la Carrarese. So che alla gente piace vedere le giocate ma non è sempre facile farle e soprattutto non vanno fatte in certe zone del campo perché corri rischi che non vanno presi. E’ per questo che il mister si incazza. Bisogna capire quando va fatta e quando no. Sul secondo gol mi sono preso un rischio. Lo stop orientato mi è venuto bene e sono partito in progressione. Il mio gol? Il tiro da fuori ce l’ho anche se quest’anno non è andata molto bene".

Gianluca Bondielli