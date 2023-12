Coppa provinciale. Marina di Massa, mano dura del giudice sportivo . Giocatori non tesserati, passa il Pontremoli

É arrivata nella tarda serata di giovedì la decisione del giudice sportivo della delegazione Provinciale di Massa Carrara Marco Dei, assistito dai sostituti giudice Francesco Peri, Francesco Paolo Ledda, dal rappresentante Aia. Mauro Ginesi e da Ivan Boifava in merito al ricorso presentato dal Pontremoli FC relativo alla gara di Coppa provinciale disputata contro Marina di Massa lo scorso 29 novembre. Seconda semifinale valida per l’assegnazione del passaporto alla finalissima che aveva visto sul campo la vittoria dei massesi per 2-1. Il giudice sportivo ha accolto il reclamo della società presieduta da Stefano Giannetti infliggendo al Marina di Massa la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-3. Il ricorso della società biancoceleste è scattato dopo un controllo sul portale Lnd dove riscontrava che il Marina di Massa schierava in campo giocatori non tesserati ufficialmente e quindi liberi da vincoli e per questo richiedeva l’applicazione della vittoria a tavolino. Dopo un accurato esame presso l’ufficio tesseramenti il ricorso si è rivelato fondato e quindi accolto. Non essendo stato contro-dedotto nulla dalla Società Marina di Massa, sebbene il rituale avviso. Dalla ricerca fatta risultava che il calciatore Luca Bertuccelli non doveva essere schierato in campo per la disputa della gara. Per questi motivi il G.s.t., ha accolto il reclamo proposto dal Pontremoli, e applicando l’articolo 10 comma 7 ha inflitto la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, escludendola dal prosieguo della manifestazione.