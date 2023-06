Ciclismo Si assegnano le maglie tricolri Uisp Oggi e domani Montignoso capitale degli Amatori

E’ arrivato il momento dello start per la due giorni del campionato campionato nazionale su strada Amatori Uisp. Questo pomeriggio a partire dalle ore 15 da via Roma, a Montignoso, prenderà il via la prima corsa. Le categorie M5 ed M6 si cimenteranno su di un percorso di 77.6 km che dopo 5 giri in piano ne prevede uno finale con la salita della Fortezza. Le categorie M6, M7, M8, Elite Women, Women 1 e Women 2 non effettueranno, invece, l’inerpicata sino al maniero medievale e percorreranno un totale di 65,4 km. Domani mattina dalle ore 9.30 sul percorso più lungo scenderanno in gara le restanti categorie: M1, M2, M3, M4 ed Elite.

L’evento è organizzato dall’Asd Velo Club Carrara in collaborazione con Asd Apua Team, Asd Versil Sporting Club Security e Asd Velo Sport Casone e con il patrocinio del comune di Montignoso. Al termine delle gara è prevista la cerimonia di premiazione con l’assegnazione delle maglie tricolore. Tutto si svolge sotto l’egida del comitato territoriale Uisp di Massa Montignoso presieduto da Giorgio Berti che sarà presente per incoronare i nuovi campioni italiani.