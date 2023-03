Carrarese eliminata dalla Viareggio Cup La Sampdoria cala il poker e vola ai quarti

SAMPDORIA

4

CARRARESE

0

SAMPDORIA (3-4-1-2): Gentile; Pellizzaro (1′ s.t. Portaccio), Valisena, Peretti; Savio, Galluccio (14′ s.t. Conti), Straccio (43′ s.t. Rossello), Matera (14′ s.t. Di Mario); Pozzato (14′ s.t. Tozaj); Conte (14′ s.t. Meloni), Leonardi. All. Tufano.

CARRARESE (4-3-3): Gatti; Accorsini (20′ s.t. Chaabti), Del Pecchia (28′ s.t. Ratti), Tortelli, Nazzaro; Tognocchi (43′ s.t. Di Matteo), Bagnoli, Forte (20′ s.t. Sansaro); Grasso, Criscuolo (43′ s.t. Lomangino), Prevedello. All. Danesi.

Arbitro: Tanzella di La Spezia.

Marcatori: 60’ e 77’ (rig.) Leonardi, 66’ e 86’ Portaccio.

Note: espulso al 34′ s.t. Chaabt.

LERICI – Si ferma agli ottavi la partecipazione della Primavera della Carrarese alla Viareggio Cup ma il 4-0 subito con la Samp non è la fotografia fedele del match. Gli azzurrini di Danesi, infatti, hanno disputato un ottimo primo tempo nel quale hanno fallito diverse palle-gol. Se c’era una squadra che meritava il vantaggio era sicuramente quella apuana. Nella ripresa, invece, è venuta fuori la maggior caratura della Sampdoria che si è portata sul 2-0 senza troppa fatica. La Carrarese, poi, è rimasta in 10 per l’espulsione di Chaabt, appena entrato, e a quel punto i blucerchiati hanno dilagato.

Domani (ore 15) il campo Ricortola a Marina di Massa ospiterà la sfida dei quarti Bologna-Empoli.