Carrarese d’assalto. Testa alla gara col Rimini. Della Latta e compagni alla ricerca del colpaccio

La Carrarese continua ad allenarsi in vista della sfida in programma alle 14 di domenica sul campo di un Rimini ritrovato dopo un avvio burrascoso, ma probabilmente affaticato dalla trasferta di mercoledì ad Olbia. I romagnoli, in settimana sono volati in Sardegna per disputare il recupero della 14esima giornata, pareggiato 0-0. Risultato, quest’ultimo, che allunga a 10 la striscia di risultati utili consecutivi fra campionato e Coppa Italia della squadra di Troise, che non perde addirittura dal 16 ottobre quando venne sconfitta a Pontedera per 4 a 0. Prima di allora, nelle 9 partite disputate fino a quel momento, era arrivato un solo successo in campionato, il 4-3 sulla Juventus Next Gen.

Un bilancio deludente che ha portato la squadra all’ultimo posto nel girone e la società ad esonerare il tecnico Gabriele Raimondi in favore di Emanuele Troise. Dall’arrivo dell’ex tecnico di Cavese e Mantova sulla panchina romagnola, due sole sconfitte, nelle sue prime 2 uscite di campionato contro Recanatese e Pontedera, 8 vittorie (5 in campionato e 3 in coppa) e 4 pareggi, con la classifica che, di conseguenza, ne ha giovato. Grazie ai successi delle scorse settimane negli scontri diretti contro Sestri Levante e Fermana, entrambi per 1-0, e ai pari nelle ultime due uscite – domenica scorsa contro la Vis Pesaro (1-1) e mercoledì con l’Olbia – i biancorossi sono saliti a quota 20 punti in classifica agganciando la zona playoff contesa con Ancona e Lucchese e lanciando un chiaro segnale a Della Latta e compagni.