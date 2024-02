Calcio Prima Categoria: il Serricciolo recita il mea culpa per la sconfitta subita contro il cqs pistoia. Il tecnico Borghetti: "Il nostro errore è non aver chiuso la gara nel primo tempo»

Brutto scivolone del Serricciolo che non è riuscito a gestire il vantaggio, finendo per subire la sconfitta in casa contro un avversario abbordabile come il Cqs Pistoia. "Purtroppo abbiamo buttato al vento tre punti fondamentali per il nostro cammino – afferma mister Borghetti – visto che avevamo la gara praticamente in pugno. Abbiamo disputato un grande primo tempo, andando meritatamente in vantaggio con Barattini dopo una spettacolare azione, e abbiamo avuto diverse possibilità per raddoppiare. I nostri avversari non hanno mai tirato in porta nella prima frazione di gara, ma noi non siamo riusciti a chiudere il match, quando ne abbiamo avuto l’opportunità, lasciando la sfida colpevolmente ancora aperta".

"Nel secondo tempo – prosegue nella disamina della gara – abbiamo pagato caro una distrazione su una punizione laterale che ci è costata il momentaneo pareggio. Poi abbiamo avuto una ghiotta occasione con Cantoni e con Ninotti per raddoppiare, senza riuscirci, ma subito dopo è arrivata la beffa. Con una ripartenza il Pistoia ci ha punito nuovamente per un’errata lettura (troppo scolastica) di gioco. Sono molto amareggiato perché partite così vanno portate a casa, senza se e senza ma. Ho sempre elogiato i miei ragazzi, ma se si vuole compiere quello step in più c’è fortemente bisogno di fare un bagno di umiltà. Questo vale per tutti perché non si può essere tanto belli quanto poco cattivi sotto porta, creare tutte le domeniche dalle 7/10 occasioni, senza finalizzare a dovere, mentre agli avversari ne bastano due per portare a casa il risultato".

Ilaria Gallione