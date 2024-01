Calcio Negli Juniores provinciali la vetta si tinge d’azzurro Un successo sofferto per la Pontremolese

Icf Fosdinovo

1

Pontremoli

3

FOSDINOVO: Viti, Chiappucci (69’ Ispir), Mezzasalma (59’ Cosentino), Costa, Mazzei, Leonardini, Redenstein, Bahri, Frediani, Ndiaye (59’ Bologna), Biscu (73’ Nagomir). All. Costa.

PONTREMOLESE: Beghini, Romito (73’ Ribolla), Bortolasi (nella foto), Sabella (46’ Mascia), Arrighi, Domenichini, Novoa, Santoni, Ghiselli, Della Pina (69’ Bonotti), Sabini (46’ Lazzeroni). All.: Giovannoni-Ferrara.

Arbitro: Bragoni di Carrara.

Marcatori: 19’ e 91’ Novoa, 79’ autorete Beghini, 87’ Ghiselli.

FOSDINOVO – Al termine di una partita non certo esaltante e per dieci minuti “surreali“, la Juniores della Pontremolese centra una vittoria che la riporta in vetta alla classifica, in concomitanza della sconfitta del Massarosa e del riposo della Massese. Una gara che ha visto Ghiselli e soci chiudere la primo tempo solo con la bella rete di Novoa, nonostare le numerose occasioni create.

L’atteggiamento nel secondo tempo non è certo simile, con l’attenuante delle condizioni del campo e del vento, che non hanno certo agevolato il compito. Nel calcio però il minimo vantaggio è pericoloso, anche contro una squadra che ha perso tutte le partite. Nell’unico tiro in porta il Fosdinovo trova il gol del clamoroso pareggio, con una conclusione dai 20 metri che prima colpisce la traversa, poi rimbalza sulla schiena del portiere Beghini, proteso in tuffo, e infine termina in rete. L’incredulità, la delusione e la rabbia per un risultato inaspettato dura nove lunghi minuti, fino al gol di testa di Ghiselli su corner di Arrighi che fa ritrovare il sorriso agli azzurri all’87’. Quattro minuti più tardi Novoa arrotonda il risultato portando le reti a tre.

Prossimo turno lunedì 29 gennaio alle ore 18 con il sentito derby con la Villafranchese che potrebbe regalare in titolo simbolico titolo di campione di mezza stagione.

Classifica: Pontremolese 30, Massese 29, Massarosa 28, Viareggio 27, Montignoso 24, Serricciolo 21, Romagnano 19, Stiava 17, Blues Pietrasanta 16, Ricortola 15, Atletico Carrara 10, Villafranchese 9, Tirrenia 3, Atletico Lucca 0, Icf Fosdinovo 0.