Calcio a 5: in serie c2 giornata da dimenticare. Massa perde lo scontro diretto contro il Cus Pisa. I ragazzi di Aliboni non capitalizzano il vantaggio

Futsal Massa

3

Cus Pisa

5

FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Mussi, Mosti, Francini, Carrozzo, Rava, Puglione, Marchi, Fruzzetti. All. Aliboni.

CUS PISA: Magnozzi, Casarosa, Amanati, Gatto, Costanzo, Cecchetti, G. Camero, Barbieri, Vega, Margheri, Macchi, F. Camero. All. Puzio.

Arbitro: Costa di Viareggio.

Marcatori: Marchi (M), Puglione (M),Fruzzetti (M), 2 F. Camero (P), Cecchetti (P), Macchi (P), G. Camero (P).

MASSA – Il Futsal Massa perde nello scontro diretto per il quarto posto contro il Cus Pisa, facendosi scavalcare in classifica. I ragazzi di Aliboni (nella foto) partono bene e passano il vantaggio due volte: la prima in contropiede con Marchi, raggiunto poco dopo da Costanzo, la seconda con Puglione, con i pisani che trovano però l’immediato pareggio con Camero F.. A pochi istanti dalla fine della prima frazione, arriva anche il 3-2 degli ospiti, che porta la firma di Macchi. Nella ripresa, gli uomini di Puzio gestiscono il vantaggio e allungano grazie al gol di Cecchetti e al secondo gol di F. Camero, che rendono vano il gol di Fruzzetti nel finale. Già domani, alle 21,30, i massesi potranno rifarsi nel match esterno contro i Giovani Granata, penultimi in classifica, e provare così a confermarsi in zona playoff.