Calcio a 5 In Serie C il Città dice addio alla Coppa. Il Versilia detta legge anche nella gara di ritorno

Versilia

1

Città di Massa

0

VERSILIA: D’Onofrio, Bertozzi, Taddeucci, Gennai, Ussi, Iovino, Cattani, Bertoldi, Ciardelli, Tintori, Pitondo, Giannini. All. Roggio.

CITTÀ DI MASSA: Stagnari, Dodaro, Tenerani, Barsotti, Ricci, Michelotti, Laaribi, Ivan, Donati, Carducci, Bedini, Baracca. All. De Angeli.

Arbitri: De Lucia di Pistoia e De Francesca di Lucca.

Marcatori: Tintori.

LIDO DI CAMAIORE – Il Città di Massa non è riuscita nell’impresa di ribaltare il 2 a 1 dell’andata passando il turno di Coppa Toscana contro la capolista in pectore del girone unico di serie C1. Il Versilia si è imposto di misura anche al Pardini Sporting Center confermandosi una vera corazzata per la categoria. Ai ragazzi allenati da Cesare De Angeli va dato il merito di aver retto il confronto in entrambi i match per contro una rivale di categoria superiore.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per la qualità degli avversari e perché partivamo con due reti da recuperare – ha spiegato Nicola Tenerani –. Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto in fase difensiva. Dobbiamo ancora migliorare, ma siamo sulla strada giusta".