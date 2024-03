Boxe, l’alfiere della Pugilistica “Bertola“, allenato dal padre Cristian, tra due settimane disputerà la finale nazionale a chianciano. Vittorio Prencipe si laurea campione regionale Junior battendo in finale Nicola Aiello

E’ stato vinto da Vittorio Prencipe, nella categoria 50 kg, il campionato regionale Junior disputato sul ring di Lucca. Allenato dal padre Cristian, il giovanissimo atleta della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“, classe 2009, si è imposto ai punti in semifinale contro Loutfi Abd Almottalib (Lucchese) mentrre, sempre ai punti, in finale ha battuto Nicola Aiello (Spes Fortitude Livorno). Tra due settimane la finale nazionale a Chianciano. Acconpagnati dal responsabile del settore giovanile Michele Terenzoni, a Lucca la società gialloazzurra si è presentata con tre pugili: oltre a Prencipe hanno combattuto anche Francesco Pintus (kg 48) che ha perso in finale ai punti contro Riccardo Colombini (Lucchese); stesso risultato anche per Elia Alpini Elia (categoria 75 kg) che, seppure sconfitto, non sfigura contro il più esperto Ghiorghita Scusa (Livorno) vice campione italiano dello scorso anno.

Dopo i risultati ottenuti a livello nazionale dalla Pugilistica, resi noti con l’uscita delle classifiche uffciali, il ds Franco Franchini ringrazia gli sponsor: "non li citiamo mai, ma da anni ci seguono, ci permettono di organizzare e di andare avanti: ranchiumbertomarmi, Vetreria Artigiana, Benetti Macchine, Bar Nino, LCM, 3D Service, Arcam, IS Italia Stone srl, Larderia La Repubblica, Smartech, Autoscuola Lunense, Ristorante Venezia, Autocarrozzeria Jolly, Edil Art, Carrozzeria San Gottardo, Conad. Vorremmo anche ringraziare il comune di Carrara e l’assessore allo sport Lara Benfatto per le promesse a suo tempo fatte e mantenute".

ma.mu.