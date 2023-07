Boxe Claudio Grande difende la titolo italiano Match insidoso contro il sassarese Cristian Zara

di Gianluca Bondielli

Claudio Grande, campione italiano dei pesi Gallo, difenderà questa domenica la cintura tricolore conquistata a Massa lo scorso febbraio dall’assalto dello sfidante Cristian Zara. Il match si disputerà a Sequals, in provincia di Pordenone, nell’ambito del 36° Memorial Primo Carnera. La sfida per il titolo è uno dei due match clou della serata, che prevede 8 incontri tra pugili professionisti. L’altro, sempre sulle 10 riprese, è il campionato mediterraneo WBC dei pesi Welter tra l’abruzzese Luigi Alfieri e il greco Panatagiotis Tsochataridis. Grande, al quattordicesimo match in carriera con un record di 11 vittorie e 2 sconfitte, si presenta a questo importante appuntamento dopo un lungo periodo di preparazione con sedute importanti di sparring che lo hanno costretto a notevoli sacrifici e lunghi spostamenti logistici.

Seguito da vicino dai tecnici Paolo Gassani e Giancarlo Talamoni in allenamenti quotidiani, Claudio ha mostrato buoni riscontri atletici e tecnici che gli assicurano un buono stato di forma. L’avversario, il sassarese 25enne, ha 11 match all’attivo con 9 vittorie e 2 sconfitte. E’ un cliente difficile, pugile tecnico e dotato di maggior allungo rispetto a Grande, già vincitore tra i dilettanti di diversi titoli italiani, sconfitto per due volte da Vincenzo Picardi nel tentativo di conquistare il titolo italiano prima e la cintura dell’Unione Europea poi. Il match inizierà alle ore 21,30 con diretta streaming dell’intero evento sul sito della Federazione Pugilistica Italiana.

In questo fine settimana avranno impegni di prestigio altri portacolori della Pugilistica Massese. Ad Assisi, al centro federale di pugilato, Deny Lazri e Francesco Etna parteciperanno al torneo a invito “Alberto Mura“ riservato ai quattro migliori pugili delle categorie giovanili. Un round-robin impegnativo dove gli alfieri del prestigioso sodalizio massese dovranno disputare tre match in tre giorni alla presenza dei tecnici della nazionale. Lazri sarà impegnato nella categoria Junior 52 kg mentre Etna nella Youth fino a 63,5 kg. Impegni agonistici anche per Ciro De Cesare, Manuela Manfredi, Mehdi Guefai e Dante Antonioli impegnati tra sabato e domenica a Pontremoli nei match di finale previsti dal 18° Torneo Città di Carrara. Gli esperti Elite Mehdi e Antonioli cercheranno di conquistare il prestigioso torneo mentre sono al debutto De cesare e Manfredi,